Семак выиграл второй трофей в карьере тренера. У него два чемпионства с «Зенитом»

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по итогам 26-го тура Премьер-лиги.
Для главного тренера петербуржцев Сергея Семака это второй трофей в тренерской карьере.
В прошлом сезоне Семак также выиграл РПЛ с «Зенитом».
Семак ранее возглавлял «Уфу» (2016-2018). До этого в «Зените» он входил в тренерский штаб других специалистов, а также был исполняющим обязанности главного тренера.
🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊
«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?
«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего