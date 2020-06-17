Семак выиграл второй трофей в карьере тренера. У него два чемпионства с «Зенитом»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по итогам 26-го тура Премьер-лиги.

Для главного тренера петербуржцев Сергея Семака это второй трофей в тренерской карьере.

В прошлом сезоне Семак также выиграл РПЛ с «Зенитом».

Семак ранее возглавлял «Уфу» (2016-2018). До этого в «Зените» он входил в тренерский штаб других специалистов, а также был исполняющим обязанности главного тренера.

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