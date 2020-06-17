Семак выиграл второй трофей в карьере тренера. У него два чемпионства с «Зенитом»

досрочно стал чемпионом России по итогам 26-го тура Премьер-лиги.

Для главного тренера петербуржцев это второй трофей в тренерской карьере.

В прошлом сезоне Семак также выиграл с «Зенитом».

Семак ранее возглавлял «Уфу» (2016-2018). До этого в «Зените» он входил в тренерский штаб других специалистов, а также был исполняющим обязанности главного тренера.

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего