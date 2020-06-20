Умер отец Хабиба, Сане в «Баварии», Месси хочет уйти из «Барсы», дисквалификация Зобнина, ЦСКА – чемпион регулярки КХЛ и другие новости утра

1. Умер отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Пишут, что причиной смерти стал сепсис и кровоизлияние в мозг. Соболезнования бойцу выразили, в частности, Конор Макгрегор, Станислав Черчесов и Владимир Путин.

2. Полузащитник Лерой Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити».

3. Хавбек «Спартака» Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча РПЛ за удар локтем Ивана Облякова в игре с ЦСКА. Администратор «Локо» Элдерханов получил 5-матчевую дисквалификацию и штраф 200 000 рублей за оскорбление судьи. Кроме того, КДК оштрафовал за нарушения несколько клубов, тренеров и футболистов: ЦСКА – на 300 тысяч рублей, «Ростов» – на 280 тысяч, Кокорина и Влашича – на 100 тысяч.

Также обещаны строгие санкции в дальнейшем, если тренеры и персонал будут на играх без масок и перчаток.

«Оренбургу» присуждено второе техническое поражение подряд, на этот раз за матч с «Уралом».

4. «Краснодар» подал жалобу на работу судьи Виталия Мешкова в матче с «Ростовом».

5. Очередная тревожная новость из столицы Каталонии: Лионель Месси вроде бы планирует уйти из «Барселоны» в 2021 году.

6. ЦСКА объявлен чемпионом России (но не обладателем Кубка Гагарина) на основе регулярки КХЛ и 1-го раунда плей-офф. Второе место разделили «Ак Барс» и СКА. Бронзовые медали достаются московскому «Динамо».

7. Шалимов, Николич, Семак, Карпин и Евсеев претендуют на награду лучшему тренеру РПЛ в июне.

8. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева до открытия границ будет тренироваться в ЦСКА под контролем тренера Елены Буяновой.

9. «Оренбург» попросил «Рубин» о переносе матча на 19 июля. Член совета директоров клуба Василий Столыпин сообщил, что ситуация с заболевшими ухудшается, у нескольких игроков двустороннее воспаление легких.

10. «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем. Ранее такая участь постигла «Адмирал».

11. Появилась информация, что в тульском «Арсенале» есть положительный тест на коронавирус. Клуб никаких заявлений не делал.

12. Игроки «Барсы» попросили Хави возглавить клуб. Однако бывший полузащитник не хочет вести переговоры до отставки Кике Сетьена.

13. Поль Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». У него прекрасные отношения с Сульшером, сообщает ESPN. Пьер-Эмерик Обамеянг также готов продолжать карьеру в «Арсенале»: он запросил у клуба 3-летний контракт на 250 тысяч фунтов в неделю.

14. Международные соревнования по фигурному катанию, скорее всего, не будут проводить как минимум до конца 2020 года.

15. «Ред Булл» подал официальный протест на инновационную систему рулевого управления DAS «Мерседеса». Его отклонили.

16. Немного трансферных новостей. Тульский «Арсенал» выкупил хавбека Даниила Лесового у «Зенита» за 600 тысяч евро.

Будущее форварда «Барселоны» Антуана Гризманна остается неопределенным. В Италии сообщают, что каталонцы предлагают игрока «Ювентусу» и хотели бы видеть частью сделки Дугласа Косту или Адриена Рабьо. Ранее писали, что сестра и агент нападающего встретится с руководством клуба, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг игрока.

«Интер» готов выкупить Санчеса у «МЮ» за 20 млн евро. «Бавария» не получала предложений по Тиаго, но игрок уже попрощался с командой. «Фиорентине» предложили купить Алексея Миранчука.

17. С «Ротором» вновь неясность: пишут, что клуб собирается отказаться от участия в РПЛ, причины, конечно, финансовые. Ранее такую информацию уже опровергал журналист Сергей Егоров.

Цитаты дня.

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Сандро Росель: «Другого Месси не найти, потому что его не существует. «Барсе» будет сложно без него»

Зидан об уходе Месси из «Барсы»: «Надеемся, что он останется. Хотим, чтобы в Ла Лиге играли лучшие»

Барнс о борьбе «МЮ» за АПЛ в следующем сезоне: «Глупости. Они очень отстают от «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Директор «Оренбурга»: «Что нам делать? Дарить всем по 3 очка, когда конкуренты играют? Больше не хочется»

Румменигге о трансфере Сане: «Цель «Баварии» – собрать лучших немецких игроков»