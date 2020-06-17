«Реал» обыграл «Атлетик» в гостях (1:0) благодаря голу Рамоса с пенальти. Победная серия – 7 матчей

Теги Реал Мадрид Атлетик Серхио Рамос Ла Лига Зинедин Зидан Sports.ru Футбол

В 34-м туре Ла Лиги «Реал» одержал гостевую победу над «Атлетиком» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Команда Зинедина Зидана продлила победную серию до семи матчей после возобновления сезона.

Атлетик – Реал Мадрид 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
5 июля, 15.00, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 73, пенальти Рамос.
АтлетикУнаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес (Нуньес, 21), Берчиче, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Рауль Гарсия, Кордоба (Де Маркос, 63), Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 78).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85), Родриго (Васкес, 74), Модрич, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Бензема (Йович, 90).
Предупреждения:
Рауль Гарсия (39), Дани Гарсия (73), Рамос (90), Каземиро (90), Муниаин (90), Берчиче (90), Карвахаль (90).

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