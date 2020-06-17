«Реал» обыграл «Атлетик» в гостях (1:0) благодаря голу Рамоса с пенальти. Победная серия – 7 матчей

В 34-м туре Ла Лиги «Реал» одержал гостевую победу над «Атлетиком» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Зинедина Зидана продлила победную серию до семи матчей после возобновления сезона.
- Дата проведения
- 5 июля, 15.00, «Сан Мамес»
- Гол:
- 0:1 – 73, пенальти Рамос.
-
Атлетик –
Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес (Нуньес, 21), Берчиче, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Рауль Гарсия, Кордоба (Де Маркос, 63), Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 78).
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85), Родриго (Васкес, 74), Модрич, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Бензема (Йович, 90).
- Предупреждения:
- Рауль Гарсия (39), Дани Гарсия (73), Рамос (90), Каземиро (90), Муниаин (90), Берчиче (90), Карвахаль (90).