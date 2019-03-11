Мужская ДНК в одной из допинг-проб Зайцевой принадлежит ее мужу (Der Spiegel)

Немецкое издание Der Spiegel сообщило подробности антидопингового разбирательства в отношении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой.

После Олимпиады-2014 в Сочи в одной из допинг-проб Зайцевой были обнаружены ДНК двух человек. Международный олимпийский комитет (МОК) счел это доказательством вины спортсменки в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицировал ее от участия в Олимпиадах. Результаты Зайцевой в Сочи-2014, в том числе серебро в женской эстафете, были аннулированы.

По информации Der Spiegel, ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.

«Как вы думаете, каково это, сообщать мужу, что в вашей пробе обнаружена ДНК другого мужчины? Эта история могла разрушить мою семью.

Это похоже на обвинение в убийстве, хотя ты никому не причинял вреда», – приводит слова Зайцевой Der Spiegel.

В марте в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли слушания по апелляциям Зайцевой и еще двух российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной на решение МОК о дисквалификации.

Слушания прошли в закрытом режиме из-за коронавируса, решение еще не было озвучено.

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