🌊🏆🍾«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз

«Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1) в гостевом матче 26-го тура .

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России.

Это шестой титул в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15 , 2018/19, 2019/20). Команда также побеждала в чемпионате СССР (1984).

Сергей Семак выиграл второй титул в тренерской карьере, а «Зенит» догнал ЦСКА по чемпионствам в России – команды побеждали по 6 раз.

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего