«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Манджукича (Betting Insider)

Бывший нападающий «Ювентуса» может продолжить карьеру в России.

ведет переговоры с 34-летним хорватом, как стало известно Betting Insider из надежного источника в окружении футболиста.

Российский клуб уже более месяца контактирует с представителями Манджукича.

Сегодня форвард объявил о расторжении контракта с катарским клубом , за который он выступал после ухода из «Ювентуса».

Нападающий провел в чемпионате Катара пять матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он четыре сезона играл в Серии А за «Ювентус», где провел 118 матчей, забил 31 мяч, отдал 21 голевую передачу. Также Манджукич известен по игре за «Баварию» и «Атлетико».

За сборную Хорватии Марио играл с 2007 по 2018 год. В 89 матчах он забил 33 гола. На ЧМ-2018 вместе с командой Манджукич стал серебряным призером.