Президент «Барсы» о матче «Реала»: «ВАР всегда благоволит одной команде. У меня неприятное ощущение»

Президент «Барселоны» оценил работу судей на матче «Реала» с (1:0) в 34-м туре Ла Лиги.

«Я видел конец второго тайма в Бильбао. Еще одна победа , и я хочу повторить свой посыл: у меня неприятное ощущение, потому что это лучшая лига мира, а ВАР не на высоте и оказывает влияние на некоторые результаты. Кажется, что ВАР всегда благоволит одной команде.

Несмотря на то, что некоторые наши результаты не были хорошими, система ВАР была несправедлива, и несколько команд пострадали. Мы говорили с Королевской испанской футбольной федерацией.

Система ВАР должна помогать судьям, но мы все видели множество изображений и моментов, где система не была справедлива», – сказал Бартомеу после игры с «Вильярреалом» (4:1).

«Реал» уходит в отрыв под разговоры о судействе. В похожих моментах «Мадриду» дали пенальти, а «Атлетику» – нет