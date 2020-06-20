Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Лацио» примет «Милан»

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30-й тур Серии А открывается туринским дерби, в котором сошлись «Ювентус» и «Торино». Также сегодня «Лацио» примет «Милан»

В воскресенье «Интер» примет «Болонью», «Фиорентина» проведет выездной матч с «Пармой», а «Наполи» сыграет с «Ромой».  

Чемпионат Италии

30-й тур

Ювентус – Торино 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
4 июля, 18.15, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Дибала, 2:0 – 29 Куадрадо, 2:1 – 45, пенальти Белотти.
ЮвентусБуффон, Данило, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Рабьо, Пьянич (Матюиди, 49), Бернардески, Дибала, Роналду.
ТориноСиригу, де Сильвестри, Бремер, Войнович, Айна, Беренгер, Мейте, Верди, Лукич, Иццо, Белотти.
Предупреждения:
Бонуччи (26), Пьянич (39), де Лигт (45).

 

Сассуоло – Лечче
Дата проведения
4 июля, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Милан
Дата проведения
4 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Интер – Болонья
Дата проведения
5 июля, 18.15, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Брешия – Верона
Дата проведения
5 июля, 20.30, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Аталанта
Дата проведения
5 июля, 20.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Дженоа
Дата проведения
5 июля, 20.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – СПАЛ
Дата проведения
5 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Интер
Дата проведения
9 июля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Рома
Дата проведения
5 июля, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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