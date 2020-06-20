Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Лацио» примет «Милан»

30-й тур Серии А открывается туринским дерби, в котором сошлись и «Торино». Также сегодня «Лацио» примет .

В воскресенье примет «Болонью», «Фиорентина» проведет выездной матч с «Пармой», а сыграет с «Ромой».

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А