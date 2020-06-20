Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Лацио» примет «Милан»

30-й тур Серии А открывается туринским дерби, в котором сошлись «Ювентус» и «Торино». Также сегодня «Лацио» примет «Милан».
В воскресенье «Интер» примет «Болонью», «Фиорентина» проведет выездной матч с «Пармой», а «Наполи» сыграет с «Ромой».
30-й тур
- Дата проведения
- 4 июля, 18.15, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Данило, де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, Куадрадо, Рабьо, Пьянич (Матюиди, 49), Бернардески, Дибала, Роналду.
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Торино –
Сиригу, де Сильвестри, Бремер, Войнович, Айна, Беренгер, Мейте, Верди, Лукич, Иццо, Белотти.
- Дата проведения
- 4 июля, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 4 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 5 июля, 18.15, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 5 июля, 20.30, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 5 июля, 20.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 5 июля, 20.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 5 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 9 июля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 5 июля, 22.45, «Сан-Паоло»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.