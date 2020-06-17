Месси не хочет уходить из «Барселоны», но недоволен Бартомеу (Goal.com)

Ситуация с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси пока остается неопределенной.
Аргентинец, как сообщала радиосеть Cadena Ser, планирует уйти из каталонского клуба в 2021 году.
По информации Goal.com, Месси не хочет покидать «Барселону», но он разочарован управлением клуба. Футболист, в частности, недоволен президентом Жозепом Бартомеу.
Приостановка переговоров о продлении контракта свидетельствует о недовольстве Месси.
Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом