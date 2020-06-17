Серхио Рамос: «Реал» лидирует не благодаря судьям. Не они выигрывают или проигрывают Ла Лигу»

Защитник «Реала» после игры с «Атлетиком» (1:0) поделился мнением о влиянии судей на выступление команд в .

«Не судьи выигрывают или проигрывают Ла Лигу. Это делают футболисты.

«Реал» лидирует не благодаря арбитрам. Никакой роли они в этом не сыграли.

Судьи нужны для того, чтобы помогать. Иногда они правы, иногда нет», – отметил Рамос.

Главным арбитром матча «Атлетик» – «Реал» был Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Экс-арбитр Андухар Оливер: «Марсело наступили на ногу. Это пенальти»

«Реал» обыграл «Атлетик» в гостях (1:0) благодаря голу Рамоса с пенальти. Победная серия – 7 матчей

Рамос забил 5 голов после возобновления сезона, 3 – с пенальти