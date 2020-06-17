Серхио Рамос: «Реал» лидирует не благодаря судьям. Не они выигрывают или проигрывают Ла Лигу»

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Защитник «Реала» Серхио Рамос после игры с «Атлетиком» (1:0) поделился мнением о влиянии судей на выступление команд в Ла Лиге.

«Не судьи выигрывают или проигрывают Ла Лигу. Это делают футболисты.

«Реал» лидирует не благодаря арбитрам. Никакой роли они в этом не сыграли.

Судьи нужны для того, чтобы помогать. Иногда они правы, иногда нет», – отметил Рамос.

Главным арбитром матча «Атлетик» – «Реал» был Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

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