Неймар договорился с «ПСЖ», что его отпустят, если «Барса» сделает предложение (As)

Форвард «ПСЖ» хочет вернуться в «Барселону».

Трансфер может состояться летом. Неймар договорился с , что его отпустят, если «Барса» вновь попытается его подписать, сообщает As.

Парижский клуб при этом попросил максимальной самоотдачи от Неймара до конца сезона. В августе «ПСЖ» выступит в плей-офф Лиги чемпионов.

Трансфер будет выгоден и для парижан, поскольку Неймар не хочет продлевать контракт, который действует до 2022 года, а так клуб сможет отбить часть из заплаченных 222 миллионов евро.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 170 миллионов евро. Она может быть снижена, если «Барселона» отпустит в «ПСЖ» кого-то из своих игроков: Антуана Гризманна или Усмана Дембеле.