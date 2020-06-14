Неймар договорился с «ПСЖ», что его отпустят, если «Барса» сделает предложение (As)

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Форвард «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Трансфер может состояться летом. Неймар договорился с «ПСЖ», что его отпустят, если «Барса» вновь попытается его подписать, сообщает As.

Парижский клуб при этом попросил максимальной самоотдачи от Неймара до конца сезона. В августе «ПСЖ» выступит в плей-офф Лиги чемпионов.  

Трансфер будет выгоден и для парижан, поскольку Неймар не хочет продлевать контракт, который действует до 2022 года, а так клуб сможет отбить часть из заплаченных 222 миллионов евро. 

Сумма потенциальной сделки оценивается в 170 миллионов евро. Она может быть снижена, если «Барселона» отпустит в «ПСЖ» кого-то из своих игроков: Антуана Гризманна или Усмана Дембеле.

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