Сергей Семак: «Зенит» голоден до побед, хочет выигрывать и делает это, хотя у нас очень непростой чемпионат»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча с (4:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Ключевой момент игры?

– Решающий момент – отраженный пенальти. В первом тайме мы сыграли ниже своих возможностей, смотрелись неважно. Во втором тайме перестроились, хороший тайм. Уже контролировали ход игры.

Будем анализировать. Ротация будет, в каком объеме – решим в ближайшие дни.

– Кузяев прибавляет, возобновились разговоры о его продлении. Сейчас у него есть предложения из-за рубежа. Почему вообще возник вопрос о том, оставлять или нет игрока сборной с российским паспортом?

– У нас такого вопроса нет. Мы заинтересованы в том, чтобы он остался. Он выбирает из тех предложений, которые у него есть.

– Вы второй год подряд приводите «Зенит» к чемпионству. На ваш взгляд, что вы изменили в команде и как исправили ошибки Луческу и Манчини?

– Я не берусь обсуждать моих коллег, они профессионалы, многого достигли в футболе. Думаю, все занимаются своим делом и делают это хорошо. Нужно использовать максимум наших возможностей.

Те эмоции, которые есть сейчас, говорят, что команда голодная до побед, хочет выигрывать и делает это, хотя у нас очень непростой чемпионат.

– В прошлом году «Зенит» стал чемпионом за три тура до конца, сейчас – за четыре. Почему второй сезон подряд у команды на финише не остается конкурентов? Ослаб ли чемпионат?

– Проводим матчи собрано. У нас нет осечек после рестарта, сделали правильные выводы из необязательных потерь очков в домашних матчах весной. Это не говорит, что кто-то слабый или сильный. В данной конкретной игре мы сильнее и заслуженно стали чемпионами.

– Показалось, что у Оздоева было очень много потерь. Его замена связана с этим?

– Связана с плохим самочувствием. Было очень жарко, жара по-разному влияет на состояние игроков.

Оздоев в каждом матче проделывает огромный объем. Он очень нужный игрок, но показалось, что он подустал. Это была плановая замена – вопрос только во времени. Жирков вышел блестяще, Дуглас в середине сыграл очень хорошо.

– Медведев не раз говорил, что о контрактных вопросах игроков, как и новых приобретениях, можно говорить только после завоевания чемпионства. Понимаете ли вы уже, какие позиции нуждаются в усилении? Насколько отразится на возможных трансферах короткое межсезонье, ведь времени встроить футболистов в игровую модель практически не будет?

– Мы работаем во всех направлениях. Мы предлагаем, а решает руководство. Руководство знает мою позицию по поводу трансферной политики клуба. Что оно решит – вопрос к Медведеву.

– Проанализируйте ошибки в эпизоде с пенальти в ворота .

– Навскидку не вспомню момент. Думаю, ошибки были и в пропущенном мяче.

К пенальти приводит неосторожность. Если мяч часто находится в штрафной площади, вероятность ошибки возрастает, тем более, когда игроки уставшие. Очень сложно играть все время собранно и аккуратно. Ничего страшного, мы встряхнулись, пенальти повлиял в положительную сторону.

– Сколько молодых игроков готовы выйти в старте в матче с «Сочи»?

– Посмотрим. Нужно побеждать в каждом матче, будем исходить из того, кто готов. Узнаем в ближайшее время после того, как проанализируем состояние игроков, – сказал Семак.

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