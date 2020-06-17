«Уфа» обошла «Спартак» и поднялась на 6-е место, не проигрывая 6 матчей РПЛ подряд

В 26-м туре РПЛ «Уфа» на своем сыграла вничью с «Уралом» (1:1).

Команда тренера набрала 33 очка и поднялась на шестое место в таблице, обойдя «Спартак».

«Уфа» не проигрывает в чемпионате России 6 матчей подряд, однако у команды лишь одна победа и 5 ничьих, причем 4 – со счетом 0:0.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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