«Уфа» обошла «Спартак» и поднялась на 6-е место, не проигрывая 6 матчей РПЛ подряд

В 26-м туре РПЛ «Уфа» на своем сыграла вничью с «Уралом» (1:1).
Команда тренера Вадима Евсеева набрала 33 очка и поднялась на шестое место в таблице, обойдя «Спартак».
«Уфа» не проигрывает в чемпионате России 6 матчей подряд, однако у команды лишь одна победа и 5 ничьих, причем 4 – со счетом 0:0.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат России
26-й тур
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Сухов (Терентьев, 46), Никитин (Круговой, 78), Неделчару, Табидзе, Фомин, Голубев (Алиев, 79), Урунов, Йокич, Кротов (Пуцко, 67), Бизяк (Агаларов, 63).
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Урал –
Годзюр, Вилюш, Кулаков, Калинин, Бумаль, Кухарчик (Аугустыняк, 58), Эль-Кабир (Золотов, 89), Егорычев (Панюков, 86), Бикфалви, Бавин (Ефремов, 57), Емельянов.
- Предупреждения:
- Урунов (33), Неделчару (39), Терентьев (49), Калинин (60), Йокич (65), Бумаль (71), Пуцко (80).
- Удаление:
- Неделчару (65).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.