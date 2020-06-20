Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромил «Мальорку» благодаря дублю Мораты

34-й тур Ла Лиги открылся матчем и «Мальорки» (3:0).

В субботу Федора Смолова сыграет с «Бетисом». В воскресенье проведет выездной матч против «Атлетико», а – против .

В понедельник тур закроет игра «Севильи» с «Эйбаром».

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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