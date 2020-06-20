Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромил «Мальорку» благодаря дублю Мораты

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34-й тур Ла Лиги открылся матчем «Атлетико» и «Мальорки» (3:0).

В субботу «Сельта» Федора Смолова сыграет с «Бетисом». В воскресенье «Реал» проведет выездной матч против «Атлетико», а «Барселона» – против «Вильярреала».

В понедельник тур закроет игра «Севильи» с «Эйбаром».

Чемпионат Испании

34-й тур

Атлетико – Мальорка 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
3 июля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29, пенальти Мората, 2:0 – 45 Мората, 3:0 – 79 Коке.
АтлетикоОблак, Санчес (Лоди, 62), Хименес, Савич, Триппьер, Коке, Сауль (Томас, 80), Льоренте, Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62).
МальоркаРейна, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Баба (Чаваррия, 80), Посо, Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Кубо, Эрнандес (Пратс, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57).
Предупреждения:
Седлар (26), Сауль (44), Диего Коста (68).

 

Сельта – Бетис
Дата проведения
4 июля, 18.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Алавес
Дата проведения
4 июля, 20.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Валенсия
Дата проведения
4 июля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Реал Мадрид
Дата проведения
5 июля, 15.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Леганес
Дата проведения
5 июля, 18.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Хетафе
Дата проведения
5 июля, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Барселона
Дата проведения
5 июля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Леванте – Реал Сосьедад
Дата проведения
6 июля, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Эйбар
Дата проведения
6 июля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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