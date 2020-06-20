Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромил «Мальорку» благодаря дублю Мораты

34-й тур Ла Лиги открылся матчем «Атлетико» и «Мальорки» (3:0).
В субботу «Сельта» Федора Смолова сыграет с «Бетисом». В воскресенье «Реал» проведет выездной матч против «Атлетико», а «Барселона» – против «Вильярреала».
В понедельник тур закроет игра «Севильи» с «Эйбаром».
34-й тур
- Дата проведения
- 3 июля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Санчес (Лоди, 62), Хименес, Савич, Триппьер, Коке, Сауль (Томас, 80), Льоренте, Феррейра Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54), Мората (Диего Коста, 62).
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Мальорка –
Рейна, Седлар, Раильо, Гамес (Састре, 70), Баба (Чаваррия, 80), Посо, Фебас (Севилья, 57), Дани Родригес, Кубо, Эрнандес (Пратс, 70), Трайковски (Лаго Джуниор, 57).
- Предупреждения:
- Седлар (26), Сауль (44), Диего Коста (68).
- Дата проведения
- 4 июля, 18.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 4 июля, 20.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 4 июля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 5 июля, 15.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 5 июля, 18.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 5 июля, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 5 июля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 6 июля, 20.30, «Estadio Camilo Cano»
- Дата проведения
- 6 июля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.