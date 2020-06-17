Азмун забил 13-й гол в сезоне и делит 2-е место в списке бомбардиров с Луценко. Больше только у Дзюбы

Нападающий открыл счет в матче 26-го тура с (3:2, второй тайм).

На 5-й минуте встречи вратарь южан Матвей Сафонов отдал пас хавбеку Юрию Газинскому, разыгрывая мяч от ворот. Полузащитник слабо откатил мяч назад вратарю, из-за чего Азмун смог перехватить мяч и забить.

Во втором тайме Азмун оформил дубль.

Это 12-й и 13-й голы иранца в этом сезоне РПЛ. Больше забил только его одноклубник (16 мячей). Форвард «Арсенала» Евгений Луценко также имеет на счету 13 мячей.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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