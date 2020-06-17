Арбитр Федотов: «Краснодар» может подать на переигровку. Первый гол «Зенита» нельзя засчитывать»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о голе «Зенита» в матче 26-го тура с «Краснодаром» (4:2).

«Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Есть правило 16 про удар от ворот. Его следовало перебить.

Азмун находился на линии штрафной, это нарушение правил игры – протестовый момент.

По правилу – игроки атакующей команды не могут находиться внутри штрафной площадки, а линия – это часть штрафной.

В теории «Краснодар» может подать на переигровку после этого», – сообщил Федотов.

Главным арбитром встречи работал .

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