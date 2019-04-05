Шведская «Фрелунда» может отказаться от логотипа с индейцем на фоне ситуации в США

Шведский клуб «Фрелунда» может отказаться от логотипа с изображением индейца, сообщает Hockey Sverige.

Клуб намерен произвести оценку своего текущего бренда, его воздействия на внешний мир и соответствия собственным ценностям.

«Мы должны получить новые знания, этот анализ будет завершен в августе. После этого мы примем решение о том, как поступить. Это может означать, что бренд будет изменен.

Мы следили за дебатами вокруг «Вашингтон Редскинс» и «Кливленд Индианс». Вот почему мы решили провести анализ. Мы расценивали наш логотип с индейцем как дань уважения.

В то же время мы понимаем, что есть другие мнения и аспекты, которые необходимо учитывать. Мы должны делать это, как и все остальные», – сказал президент клуба Матс Грауэрс.

Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» («Краснокожие») сейчас тоже проводит анализ на предмет возможного изменения названия. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев.

Сейчас в США проходят массовые выступления против расизма после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда.

выступает в форме с индейцем и под вторым названием «Индианс» с 1996 года.