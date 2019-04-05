Шведская «Фрелунда» может отказаться от логотипа с индейцем на фоне ситуации в США

Шведский клуб «Фрелунда» может отказаться от логотипа с изображением индейца, сообщает Hockey Sverige.
Клуб намерен произвести оценку своего текущего бренда, его воздействия на внешний мир и соответствия собственным ценностям.
«Мы должны получить новые знания, этот анализ будет завершен в августе. После этого мы примем решение о том, как поступить. Это может означать, что бренд будет изменен.
Мы следили за дебатами вокруг «Вашингтон Редскинс» и «Кливленд Индианс». Вот почему мы решили провести анализ. Мы расценивали наш логотип с индейцем как дань уважения.
В то же время мы понимаем, что есть другие мнения и аспекты, которые необходимо учитывать. Мы должны делать это, как и все остальные», – сказал президент клуба Матс Грауэрс.
Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» («Краснокожие») сейчас тоже проводит анализ на предмет возможного изменения названия. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев.
Сейчас в США проходят массовые выступления против расизма после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда.
«Фрелунда» выступает в форме с индейцем и под вторым названием «Индианс» с 1996 года.
Frölundas vackra flagga i det danska sommarland. ❤️💚🏒 pic.twitter.com/JV5fBSgIpJ— Morten Rosenstand (@MR8660) June 9, 2020