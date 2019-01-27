Рудковская о слежке за их с Плющенко домом: «Поставили хитрую систему, сбивает любой дрон. Все, что упадет на территорию, становится нашим»

Теги Евгений Плющенко СМИ Яна Рудковская соцсети Фигурное катание

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о слежке папарацци за их домом. 

«Папарацци в деле. Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов.

Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон, так что я бы не рисковала, так как все, что с неба упадет на нашу территорию, автоматически становится нашим, тем более, когда незаконно летает.

Тем не менее людям этой замечательной профессии, которая вынюхивает, высматривает, шпионит, а потом делает «слив» в телеграм-каналы, посвящается!» – написала Рудковская в инстаграме.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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