Рудковская о слежке за их с Плющенко домом: «Поставили хитрую систему, сбивает любой дрон. Все, что упадет на территорию, становится нашим»

, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию , рассказала о слежке папарацци за их домом.

«Папарацци в деле. Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов.

Мы сейчас поставили хитрую систему, сбивает любой дрон, так что я бы не рисковала, так как все, что с неба упадет на нашу территорию, автоматически становится нашим, тем более, когда незаконно летает.

Тем не менее людям этой замечательной профессии, которая вынюхивает, высматривает, шпионит, а потом делает «слив» в телеграм-каналы, посвящается!» – написала Рудковская в инстаграме.

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