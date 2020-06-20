«Ман Сити» смял «Ливерпуль», 25 млн за игру Кокорина с «Зенитом», бардак в легкой атлетике, у Моуринью все плохо и другие новости утра

1. «Ливерпуль» в статусе победителя АПЛ облажался в Манчестере – 0:4 от «Сити», и это самое крупное поражение для чемпиона за 22 года. Может, «красным» сбил весь настрой крайне унылый чемпионский коридор?

Алиссон в последний раз столько пропускал, когда еще играл за «Рому» (как раз от «Ливерпуля»), а Клопп не проигрывал с таким крупным счетом почти три года – тогда ему тоже прилетело от Гвардиолы.

Стерлинг впервые в карьере забил своему бывшему клубу в АПЛ, да и вообще провел шикарный матч.

У Моуринью вообще катастрофа – его «Тоттенхэм» проиграл «Шеффилду» (1:3), у Кейна отобрали три гола, причем один – за нелепейшее попадание мяча в руку Лукасу Моуре. У «шпор» всего одна победа в девяти играх, Жозе после матча жестко прошелся по судьям и ВАР.

2. В Ла Лиге рвется к титулу «Реал», дожавший в концовке «Хетафе» благодаря пенальти (не начинайте, он был чистейший), который реализовал Рамос. Шестая победа подряд, «Барса» отстает на четыре очка. Куртуа обошел Нойера и лидирует по сухим матчам в топ-5 лиг Европы. Даже предстоящий суд по делу о шантаже Вальбуэна не испортит настроение Кариму Бензема.

3. ВФЛА не выплатила World Athletics в срок штраф в 5 млн долларов. Российские спортсмены, скорее всего, лишатся нейтрального статуса. Окончательное решение ожидается до конца июля. Общая сумма штрафов составляет 6,31 млн долларов. Юрий Ганус считает, что ВФЛА вообще могут исключить из World Athletics.

Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России, так как устала от беспредела. По мнению тренера спортсменки, ее просто предали.

4. «Сочи» придется заплатить от 25 до 40 миллионов рублей, чтобы Кокорин сыграл с «Зенитом». Матч уже в субботу, но деньги в Питер пока не поступили.

5. Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит». Игра «Спартак» – «Тамбов» пройдет без ВАР, и РФС уже дал этому объяснение.

Виктор Кашшаи признал, что остался недоволен затянувшимся на 8 минут разбором эпизода с пенальти в игре «Ростов» – «Краснодар». Глава департамента судейства также ответил на претензии Федуна, объяснил удаление Зобнина и назвал топ-3 арбитров России.

6. Великолепная «Аталанта» обыграла «Наполи» и продлила победную серию до 9 матчей, Алехандро Гомес сделал рекордный 15-й ассист за сезон. «Рома» дома уступила «Удинезе», все результаты – здесь.

7. «Мерседес» Михаила Анисина врезался в столб электропередач. Сообщалось, что водитель скрылся с места аварии, но сам хоккеист это опроверг.

8. Трансферы. «Интер» подтвердил переход Хакими, Сане подписал контракт с «Баварией» – вот-вот объявят официально. Ибрагимович покинет «Милан» и вернется в Швецию. Гвардиола хочет подписать в «Сити» Кулибали и Алабу, а также Гризманна, который интересен и «Манчестер Юнайтед». Зидан хотел бы пригласить в «Реал» Мане, но клубу это не по карману.

9. Повторный тест Новака Джоковича на коронавирус дал отрицательный результат.

10. ООН призвала отменить ограничения по природному уровню тестостерона у легкоатлеток.

11. Игроки «Барсы» не поддерживают Сетьена, тренера могут уволить в ближайшее время. Окружение Гризманна вообще возмущено тем, как с французом обращаются в клубе.

12. Баскетбольная «Барселона» уже нашла нового тренера – им стал литовец Шарунас Ясикявичюс.

13. Кобе Брайант попал на обложку специального издания NBA 2K21.

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