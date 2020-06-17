«Зенит» станет чемпионом, если обыграет «Краснодар». Видеотрансляция начнется в 20:30, будет и текстовый онлайн

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В 26-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром».

В случае победы команда Сергея Семака досрочно гарантирует себе победу в чемпионате.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Чемпионат России

26-й тур

Краснодар – Зенит
Дата проведения
5 июля, 20.30, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
КраснодарСафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Вандерсон, Вильена, Газинский, Уткин, Берг.
ЗенитЛунев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Караваев, Кузяев, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дзюба.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Еще никто не брал золото так рано

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