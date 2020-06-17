«Зенит» станет чемпионом, если обыграет «Краснодар». Видеотрансляция начнется в 20:30, будет и текстовый онлайн

В 26-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром».

В случае победы команда Сергея Семака досрочно гарантирует себе победу в чемпионате.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Чемпионат России

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Еще никто не брал золото так рано

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ