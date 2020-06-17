«Зенит» станет чемпионом, если обыграет «Краснодар». Видеотрансляция начнется в 20:30, будет и текстовый онлайн

В 26-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром».
В случае победы команда Сергея Семака досрочно гарантирует себе победу в чемпионате.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также будет доступен текстовый онлайн. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Чемпионат России
26-й тур
- Дата проведения
- 5 июля, 20.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Вандерсон, Вильена, Газинский, Уткин, Берг.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Еще никто не брал золото так рано