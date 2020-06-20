«Краснодар» подал жалобу на работу судьи Мешкова в матче с «Ростовом»

«Краснодар» не был удовлетворен работой бригады арбитров на матче 25-го тура против «Ростова» (1:1), сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Клуб подал жалобу в РФС на работу в этом матче. В частности, «Краснодар» недоволен целым рядом эпизодов, в которых рефери не зафиксировал нарушение правил или свистнул в пользу хозяев. Например, это касается эпизода со штрафным, после пробития которого «Ростов» получил право на пенальти.

«Ростов», в свою очередь, решил не подавать жалобу на Мешкова. Хотя у клуба есть поводы для недовольства. Например, после нарушения правил полузащитником «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым в конце матча не был назначен пенальти (эту ошибку Мешкова признал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи).

Напомним, после матча с «Ростовом» главный тренер «быков» Мурад Мусаев прямо выразил недовольство работой арбитров. Он заявил: «Можно не заканчивать чемпионат, если так будет продолжаться».

«8 минут от фола до пенальти – неприемлемо для профессионального футбола. Я недоволен». Кашшаи о матче «Ростов» – «Краснодар»

«Ростов» и «Краснодар» играли 111 минут. Все из-за ооочень долгого ВАР: спорили о пенальти за руку Кайо