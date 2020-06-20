«Бавария» не получала предложений по Тиаго, но игрок уже попрощался с командой

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тиаго Алькантара Футбол

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может покинуть клуб.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк опроверг информацию о том, что Тиаго близок к переходу в «Ливерпуль».

Однако, по информации Фалька, Алькантара уже попрощался с партнерами по «Баварии», хоть у клуба пока нет предложений о трансфере 29-летнего испанца.

Журналист уточняет, что в раздевалке команды лишь говорят об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля».

В этом сезоне Тиаго провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь

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