«Бавария» не получала предложений по Тиаго, но игрок уже попрощался с командой

Полузащитник «Баварии» может покинуть клуб.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк опроверг информацию о том, что Тиаго близок к переходу в «Ливерпуль».

Однако, по информации Фалька, Алькантара уже попрощался с партнерами по «Баварии», хоть у клуба пока нет предложений о трансфере 29-летнего испанца.

Журналист уточняет, что в раздевалке команды лишь говорят об интересе к полузащитнику со стороны .

В этом сезоне Тиаго провел за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил 3 мяча. Его полная статистика – здесь.