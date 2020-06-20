«Оренбург» попросил «Рубин» о переносе матча на 19 июля

обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура РПЛ на резервную дату.

«ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» – «Оренбург» на резервную дату 19 июля.

Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», – сказано в сообщении «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что не будет возражать против переноса игры с «Оренбургом» на 19 июля.

Напомним, что в «Оренбурге» было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Из-за этого команда не смогла сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».

Матч между «Оренбургом» и «Рубином» запланирован на 5 июля.

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