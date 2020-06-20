Барнс о борьбе «МЮ» за АПЛ в следующем сезоне: «Глупости. Они очень отстают от «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Бывший нападающий «Ливерпуля» высказался о текущем уровне .

«У «Манчестер Юнайтед» всегда должны быть большие надежды, ведь это же «МЮ». Но реальность такова, что они пятые в .

В настоящее время они очень отстают от «Ливерпуля» и . Потенциально «МЮ» может быть конкурентоспособным, но факт того, что Бруну с ходу отлично заиграл, не исправит ситуацию здесь и сейчас.

Глупо говорить, что в следующем году они поборются за чемпионство. У них большой потенциал, «МЮ» провел 14 великолепных игр, но впереди много работы. Я не хочу увлекаться, решив, что в следующем году «Ман Юнайтед» составит конкуренцию в борьбе за чемпионство.

Манкунианцы купили хорошего игрока, у них есть хорошая команда. Если команда достигнет гармонии, тогда они могут быть конкурентоспособными, но они все еще очень сильно отстают от , – заявил Барнс.