Владимир Путин выразил соболезнования Хабибу

Президент России Владимир Путин позвонил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования с связи с кончиной его отца.
Об этом сообщает журналист Василий Конов со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Напомним, что 3 июля стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова после продолжительной болезни на фоне коронавируса.
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