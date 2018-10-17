Владимир Путин выразил соболезнования Хабибу

Теги Владимир Путин UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Дмитрий Песков Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент России Владимир Путин позвонил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования с связи с кончиной его отца.

Об этом сообщает журналист Василий Конов со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, что 3 июля стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова после продолжительной болезни на фоне коронавируса.

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