«Барса» предлагает Гризманна «Ювентусу». Каталонцам интересны Коста и Рабьо (Rai)

Будущее форварда «Барселоны» Антуана Гризманна остается неопределенным.
Каталонский клуб предлагает 29-летнего француза «Ювентусу», сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини. Речь, вероятно, идет о сделке по обмену. «Барселоне» интересны полузащитники Дуглас Коста и Адриен Рабьо.
Паганини пишет, что «Барселона» предлагала включить Гризманна в сделку по переходу форварда «ПСЖ» Неймар, а также нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0).
Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0), 10 минут в игре против «Сельты» (2:2), а также вышел на 90-й минуте против «Атлетико» (2:2).
В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.
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