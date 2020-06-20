«Барса» предлагает Гризманна «Ювентусу». Каталонцам интересны Коста и Рабьо (Rai)

Будущее форварда «Барселоны» остается неопределенным.

Каталонский клуб предлагает 29-летнего француза , сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини. Речь, вероятно, идет о сделке по обмену. «Барселоне» интересны полузащитники и .

Паганини пишет, что предлагала включить Гризманна в сделку по переходу форварда «ПСЖ» Неймар, а также нападающего «Интера» .

Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0).

Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0), 10 минут в игре против «Сельты» (2:2), а также вышел на 90-й минуте против «Атлетико» (2:2).

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

Сетьен про Гризманна: «Не буду извиняться перед ним. Нелегко найти место, Суарес и Месси всегда должны быть на поле»

Отец Гризманна – Сетьену: «Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир»