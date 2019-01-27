Елена Буянова: «Медведева до открытия границ будет заниматься на катке в ЦСКА. Орсер остается ее основным тренером»

Двукратная чемпионка мира до открытия границ будет тренироваться в ЦСКА под контролем тренера .

«Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем.

Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается», – рассказала Буянова.

Ранее сообщалось, что Медведева прилетела в Москву из Японии, где находилась с апреля, и сдала тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.