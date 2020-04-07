«Интер» готов выкупить Санчеса у «МЮ» за 20 млн евро (Goal)

«Интер» рассматривает возможность выкупа полузащитника у .

По информации Goal, готов выкупить 31-летнего чилийца за 20 млн евро.

Известно, что Санчес точно останется в «Интере» до начала августа, поскольку клубы договорились о продлении срока действия арендного соглашения.

Однако он не сможет сыграть в мини-турнире Лиги Европы, если «Интер» пройдет «Хетафе» и выйдет в следующий раунд. «МЮ» не разрешил Санчесу участвовать в остальных матчах Лиги Европы. «Интер» еще надеется, что сможет переубедить «МЮ», хоть вероятность этого и остается крайне низкой.

«Юнайтед» не хочет разрешать Санчесу играть за «Интер» на столь поздней стадии, поскольку любая травма, полученная чилийцем, помешает английскому клубу продать его. В случае, если по итогам лета чилиец останется игроком «МЮ», после гипотетически возможной травмы он не сможет помочь команде на старте сезона.

В этом сезоне Санчес провел за «Интер» 13 матчей в Серии А, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.