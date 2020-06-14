Обамеянг запросил у «Арсенала» 3-летний контракт на 250 тысяч фунтов в неделю

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в еще на несколько лет.

31-летний габонец запросил у клуба как минимум трехлетний контракт на 250 тысяч фунтов в неделю, сообщает .

По нынешнему контракту, который действителен до лета 2021 года, Обамеянг зарабатывает чуть меньше 200 тысяч фунтов, но в соглашении прописаны бонусы, связанные как с индивидуальными, так и с командными достижениями.

Для продление контракта с Обамеянгом – приоритет. Стороны ведут конструктивный диалог.

Статистику футболиста можно изучить здесь.