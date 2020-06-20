Румменигге о трансфере Сане: «Цель «Баварии» – собрать лучших немецких игроков»

Председатель правления «Баварии» высказался о переходе полузащитника из «Манчестер Сити» в мюнхенский клуб.

«Мы счастливы, что можем поприветствовать Сане в «Баварии». Это великолепный футболист, который на протяжении последних лет наглядно демонстрировал свои качества, особенно в национальной сборной. У него также очень хороший характер.

Мы ставим перед собой цель собрать в «Баварии» лучших немецких футболистов – подписание Сане подчеркивает это намерение.

Я хотел бы сделать Салихамиджичу (спортивный директор «Баварии» – прим. Sports.ru) большой комплимент за успешное осуществление этого трансфера», – сказал Румменигге.

Сане ехал в «Ман Сити» к Гвардиоле, а теперь из-за него же уходит в «Баварию». Почему так?