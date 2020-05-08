Пеп Гвардиола: «Сейчас де Брюйне – это лучший полузащитник мира»

Главный тренер высоко отозвался об игре хавбека Кевина де Брюйне после разгромной победы над «Ливерпулем» (4:0) в матче АПЛ.

«Это действительно хороший игрок. Очень, очень хороший игрок. В нем есть что-то уникальное. Он хорошо двигается и видит поле. У него есть характер – Кевин забил четыре пенальти подряд после того, как мы испытывали проблемы с ними.

Прямо сейчас он лучший полузащитник мира. Конечно, он может стать лучше. Как? Он знает это», – сказал Гвардиола.

4:0 в матче «Сити» – «Ливерпуль» – очень обманчивый счет. А вот Де Брюйне – правда лучший в АПЛ

Если дочитаете этот текст до конца, будете знать об игре Де Брюйне больше Пепа. Обещаем