Погба хочет остаться в «Ман Юнайтед». У него прекрасные отношения с Сульшером (ESPN)

Полузащитник Поль Погба комфортно себя чувствует в .

27-летний француз хочет остаться в «МЮ», его настрой частично изменился из-за прекрасных отношений с главным тренером , сообщает ESPN.

У Погба есть контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2021 года, клуб может продлить соглашение еще на один год.

Несмотря на интерес европейских команд, больше всего во время восстановления игрок, по данным источника, беспокоился о том, как вернуться в строй и проявить себя в «Юнайтед», ответив критикам.

Статистику футболиста можно изучить здесь.