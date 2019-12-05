Тульский «Арсенал» выкупил Лесового у «Зенита» за 600 тысяч евро

Тульский «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Даниила Лесового из .

Как сообщает пресс-служба клуба, Лесовой подписал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Тульская команда обладала приоритетным правом выкупа 22-летнего игрока.

По информации журналиста Сергея Егорова, сумма сделки – 600 тысяч евро.

Лесовой провел два сезона в «Арсенале» на правах аренды. Полузащитник с 2017 года находился в системе «Зенита». За время, проведенное в Туле, он провел 36 матчей в составе «Арсенала».

В этом сезоне Лесовой сыграл за 23 матча в , забил три мяча и сделал три ассиста.