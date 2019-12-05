Тульский «Арсенал» выкупил Лесового у «Зенита» за 600 тысяч евро

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Арсенал Тула Даниил Лесовой Сергей Егоров журналист Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Даниила Лесового из «Зенита».

Как сообщает пресс-служба клуба, Лесовой подписал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Тульская команда обладала приоритетным правом выкупа 22-летнего игрока.

По информации журналиста Сергея Егорова, сумма сделки – 600 тысяч евро.

Лесовой провел два сезона в «Арсенале» на правах аренды. Полузащитник с 2017 года находился в системе «Зенита». За время, проведенное в Туле, он провел 36 матчей в составе «Арсенала». 

В этом сезоне Лесовой сыграл за «Арсенал» 23 матча в РПЛ, забил три мяча и сделал три ассиста.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья