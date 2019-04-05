СКА и «Ак Барс» поделили 2-е место в чемпионате России, бронза – у «Динамо»

объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею.

При расстановке мест учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф КХЛ. Чемпионом был объявлен ЦСКА.

Федерация приняла решение разделить 2-е место между двумя командами – и , набравшими по 93 очка в регулярном чемпионате и вышедшим во 2-й раунд плей-офф.

Бронзовые медали, таким образом, достались московскому (82 очка, выход во 2-й раунд плей-офф).

Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина не был доведен до конца в связи с пандемией коронавируса.

КХЛ не присуждала Кубок и медали лиги по итогам сезона-2019/20.

ЦСКА объявлен чемпионом России на основе регулярки и 1-го раунда плей-офф