СКА и «Ак Барс» поделили 2-е место в чемпионате России, бронза – у «Динамо»

Теги Ак Барс СКА ФХР КХЛ Динамо Хоккей

ФХР объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею. 

При расстановке мест учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф КХЛ. Чемпионом был объявлен ЦСКА. 

Федерация приняла решение разделить 2-е место между двумя командами – СКА и «Ак Барсом», набравшими по 93 очка в регулярном чемпионате и вышедшим во 2-й раунд плей-офф. 

Бронзовые медали, таким образом, достались московскому «Динамо» (82 очка, выход во 2-й раунд плей-офф). 

Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина не был доведен до конца в связи с пандемией коронавируса.

КХЛ не присуждала Кубок и медали лиги по итогам сезона-2019/20. 

ЦСКА объявлен чемпионом России на основе регулярки и 1-го раунда плей-офф

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