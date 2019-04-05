СКА и «Ак Барс» поделили 2-е место в чемпионате России, бронза – у «Динамо»

ФХР объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею.
При расстановке мест учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф КХЛ. Чемпионом был объявлен ЦСКА.
Федерация приняла решение разделить 2-е место между двумя командами – СКА и «Ак Барсом», набравшими по 93 очка в регулярном чемпионате и вышедшим во 2-й раунд плей-офф.
Бронзовые медали, таким образом, достались московскому «Динамо» (82 очка, выход во 2-й раунд плей-офф).
Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина не был доведен до конца в связи с пандемией коронавируса.
КХЛ не присуждала Кубок и медали лиги по итогам сезона-2019/20.
ЦСКА объявлен чемпионом России на основе регулярки и 1-го раунда плей-офф