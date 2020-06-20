КДК присудил «Оренбургу» второе техническое поражение подряд

КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение 0:3 в матче 25-го тура РПЛ против «Урала».

Команда не смогла сыграть из-за коронавируса. В было выявлено несколько случаев заражения, поэтому команда не получила разрешение на проведение матча от Роспотребнадзора.

Ранее по той же причине «Оренбургу» засчитали поражение в матче 24-го тура с «Краснодаром».

Таким образом, на счету теперь 31 очко, он поднялся на девятое место. «Оренбург» же идет на последнем месте, имея равное количество баллов с «Крыльями Советов», но уступая по дополнительным показателям.

Роспотребнадзор пока против смягчения регламента РПЛ. Поэтому в четырех клубах с вирусом – четыре разных решения