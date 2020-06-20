Сане перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити»

«Бавария» объявила о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» .

Хавбек заключил с мюнхенским клубом контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Бавария» вместе с бонусами заплатит около 60 млн евро за 24-летнего немца. Его зарплата составит около 17 млн евро в год.

Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года после перехода из «Шальке» за 50 млн евро.

Он провел за «горожан» 135 матчей во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.

Сане ехал в «Ман Сити» к Гвардиоле, а теперь из-за него же уходит в «Баварию». Почему так?

«Бавария» извинилась перед «Сити» за публикацию фото Сане в форме мюнхенского клуба. Трансфер еще не состоялся