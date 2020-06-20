Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мы планировали встретиться и пообщаться с Хабибом еще на матче ЦСКА – «Спартак», но посетить игру у него тогда не получилось. Заново договорились на субботу, уже на матче «Спартака» и «Тамбова». Я даже приготовил для него памятный сувенир – мяч с автографом.

Но, к сожалению, встречу вновь придется отложить, так как сегодня мы узнали о скоропостижной кончине его отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб – спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием. Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования», – сказал Черчесов.

«Отец был для меня всем». Умер Абдулманап Нурмагомедов – главный человек в жизни Хабиба