Сестра Гризманна встретится с руководством «Барсы». Они могут обсудить переход игрока в другой клуб

Сестра нападающего «Барселоны» , выполняющая роль его агента, встретится с руководством клуба, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг игрока.

Как сообщает Diario Sport, Гризманн хочет из первых рук узнать намерения клуба. Окружение игрока намерено действовать быстро, чтобы избежать дальнейшего ухудшения положения Гризманна в «Барсе».

Гризманн хочет узнать, каковы планы «Барселоны» на его будущее. На предстоящей встрече также могут обсудить возможный переход в другой клуб этим летом, что изначально не входило в планы игрока.

Окружение Гризманна хочет объяснить «Барсе», какие чувства испытывает игрок. Он понимает, что его адаптация в команде проходит тяжелее, чем ожидалось, однако, как сообщают источники, близкие к игроку, Гризманн не намерен сдаваться.

Гризманн разочарован в главном тренере «Барселоны» . Его сестра передаст клубу, что Гризманн не чувствует себя счастливым. Он считает, что жертвовать им, – это самый простой способ, поскольку у него нет большого авторитета в клубе.

Кроме того, Гризманн попросил своих близких не высказывать свое мнение о ситуации публично, поскольку это негативно сказывается на его имидже. Ранее резко в адрес Сетьена высказались брат и отец Гризманна.