«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем («Хоккей без зрителей»)

«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
По информации источника, подольский клуб столкнулся с серьезными проблемами с финансированием.
Сообщается, что «Витязь» не погасил долги перед хоккеистами за три месяца. Также не решен вопрос с оплатой арены в Подольске.
В минувшем регулярном чемпионате клуб занял 7-е место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда Михаила Кравеца проиграла СКА (0-4 в серии).
Ожидается, что сезон-2020/21 начнется 2 сентября.
Ранее стало известно, что «Адмирал» пропустит следующий сезон КХЛ.
Алексей Шевченко: «Витязь» не может договориться по аренде со стадионом в Подольске»