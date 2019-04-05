«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем («Хоккей без зрителей»)

«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, подольский клуб столкнулся с серьезными проблемами с финансированием.

Сообщается, что «Витязь» не погасил долги перед хоккеистами за три месяца. Также не решен вопрос с оплатой арены в Подольске.

В минувшем регулярном чемпионате клуб занял 7-е место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда Михаила Кравеца проиграла СКА (0-4 в серии).

Ожидается, что сезон-2020/21 начнется 2 сентября.

Ранее стало известно, что «Адмирал» пропустит следующий сезон КХЛ.

Алексей Шевченко: «Витязь» не может договориться по аренде со стадионом в Подольске»