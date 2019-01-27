Международные соревнования по фигурному катанию, скорее всего, не будут проводить как минимум до конца 2020 года («Спорт-Экспресс»)

Международный союз конькобежцев ( ), скорее всего, не будет проводить международные соревнования как минимум до конца 2020 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Вероятнее всего, будут отменены юниорская и взрослая серия Гран-при по фигурному катанию. Проведение чемпионатов Европы и мира также под вопросом.

Главная причина – не только пандемия коронавируса, но ограничения в разных странах, связанные с ней. ISU предпринимает усилия по поиску стран, которые готовы принять соревнования с открытыми границами, но нет уверенности, что все спортсмены смогут на них приехать и вернуться к себе.

Федерация фигурного катания России уже известила российских спортсменов, что с высокой долей вероятности сезон-2020/21 будет состоять из этапов Кубка России и чемпионата России. Также пройдут контрольные прокаты и специальные «челленджеры», но сезон как минимум до конца года будет внутрироссийским. Источники оценивают вероятность такого исхода в 80-90 процентов.

ISU уже отменил два этапа юниорского Гран-при: в канадском Ричмонде и японской Йокогаме.

Предварительный календарь по фигурному катанию сезона-2020/21. Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира – в марте

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