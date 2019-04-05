ЦСКА объявлен чемпионом России на основе регулярки и 1-го раунда плей-офф

ФХР объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею.
Чемпионом страны стал ЦСКА. Второе место разделили «Ак Барс» и СКА. Бронзовые медали достаются московскому «Динамо».
«В сезоне-2019/20 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому:
– основополагающим является принцип спортивной справедливости;
– учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф;
– принимаются в расчет все доступные статистические данные;
– положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.
Итоги чемпионата России по хоккею сезона-2019/20:
1. Места в итоговой таблице распределяются с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата;
2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате;
3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате», – говорится в пресс-релизе ФХР.
Итоговая расстановка команд в чемпионате России:
1. ЦСКА – 94 очка;
2. «Ак Барс» и СКА – по 93;
3. «Динамо» – 82;
4. «Сибирь» – 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);
5. «Салават Юлаев» – 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);
6. «Авангард» – 83;
7. «Автомобилист» – 78;
8. «Спартак» – 77;
9. «Локомотив» – 73;
10. «Металлург» – 65;
11. «Витязь» – 65;
12. «Торпедо» – 64;
13. «Нефтехимик» – 64;
14. «Амур» – 62;
15. «Сочи» – 59;
16. «Северсталь» – 58;
17. «Трактор» – 56;
18. «Адмирал» – 56.
Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина не был доведен до конца в связи с пандемией коронавируса.
КХЛ не присуждала Кубок и медали лиги по итогам сезона-2019/20.