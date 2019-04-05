ЦСКА объявлен чемпионом России на основе регулярки и 1-го раунда плей-офф

ФХР объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею.

Чемпионом страны стал ЦСКА. Второе место разделили «Ак Барс» и СКА. Бронзовые медали достаются московскому «Динамо».

«В сезоне-2019/20 по решению ФХР и установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно которому:

– основополагающим является принцип спортивной справедливости;

– учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф;

– принимаются в расчет все доступные статистические данные;

– положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.

Итоги чемпионата России по хоккею сезона-2019/20:

1. Места в итоговой таблице распределяются с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата;

2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учетом количества очков, набранных в регулярном чемпионате;

3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате», – говорится в пресс-релизе .

Итоговая расстановка команд в чемпионате России:

1. – 94 очка;

2. и СКА – по 93;

3. – 82;

4. «Сибирь» – 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);

5. – 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);

6. – 83;

7. «Автомобилист» – 78;

8. – 77;

9. – 73;

10. «Металлург» – 65;

11. «Витязь» – 65;

12. «Торпедо» – 64;

13. «Нефтехимик» – 64;

14. «Амур» – 62;

15. «Сочи» – 59;

16. «Северсталь» – 58;

17. – 56;

18. «Адмирал» – 56.

Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина не был доведен до конца в связи с пандемией коронавируса.

КХЛ не присуждала Кубок и медали лиги по итогам сезона-2019/20.