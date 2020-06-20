Член совета «Оренбурга»: «Ситуация с заболевшими ухудшается. У нескольких игроков двустороннее воспаление легких»

Член совета директоров «Оренбурга» заявил, что ситуация со вспышкой коронавируса в команде ухудшается.

«Перед предыдущим туром нашу команду закрыли на карантин. Карантин заканчивается 8-го числа. Сейчас пока делаем тесты. Но на «Рубин» мы никак не успеваем, поэтому написали просьбу о переносе. Ответа пока не было.

Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких. Так что дело серьезное.

Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья «баранка» (техническое поражение – прим. Sports.ru) намечается. Но какое-то решение должно быть принято.

Бывают положительные тесты, но у человека нет симптомов. Все по-разному.

Даже если взять Россию. У нас сделано 15 миллионов тестов. По пять на одного человека. Значит, три миллиона. Если бы было больше тестов, нашли бы больше зараженных.

Пресс-атташе у нас тоже болел коронавирусом. Сейчас у него уже отрицательные тесты пошли. Чувствует себя хорошо.

Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем.

Что касается игры с ЦСКА, то пока вообще ничего непонятно. Игра 8-го числа, а у нас вчера одного увезли с воспалением. Это значит еще 14 дней карантина, так как он контактный», – сказал Столыпин.

У «Оренбурга» второй технарь, хотя команда была готова и даже утром провела установку. «Урал» узнал об отмене в аэропорту

Роспотребнадзор пока против смягчения регламента РПЛ. Поэтому в четырех клубах с вирусом – четыре разных решения