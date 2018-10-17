Причиной смерти отца Хабиба стал сепсис и кровоизлияние в мозг (Mash)

Телеграм-канал Mash сообщил, что причиной смерти , отца и тренера чемпиона UFC в легком весе , стал сепсис и кровоизлияние в мозг.

Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов.

За время лечения 57-летний Абдулманап перенес инсульт. Его не стало в час дня.

«Отец был для меня всем». Умер Абдулманап Нурмагомедов – главный человек в жизни Хабиба

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