В тульском «Арсенале» есть положительный тест на коронавирус («СДЗД»)

В тульском сдан положительный тест на коронавирус, сообщает «Спорт день за днем».

«По данным «Спорта день за днем», есть положительный тест на коронавирус в тульском «Арсенале».

Однако президент клуба опроверг эту информацию, которую ранее выдал журналист Сергей Егоров, задавшись вопросом: «Почему из команды резко исчезли защитник и тренер ?».

Кстати, в заявке на игру с «Ахматом» так же беспричинно не оказалось .

Есть версия из источника, близкого к клубу, что тульский «Арсенал» нашел способ избежать карантина. Команда сдает тесты на коронавирус в Москве.

Соответственно, если кто сдает положительный, то он остается там, а в Тульскую область ни один зараженный футболист или положительный тест не попадают.

Но в таком случае с Григалавой должна сесть на карантин и контактная группа, которая точно есть. Но для того, чтобы знать правда это или нет, нужен хотя бы интерес к этому со стороны РПЛ», – сообщает издание.

Напомним, ранее была информация, что экспресс-тест генерального директора тульского «Арсенала» Дмитрия Балашова на предмет заражения был положительным. Позже он сообщил, что результат углубленного анализа оказался отрицательным.