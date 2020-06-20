В тульском «Арсенале» есть положительный тест на коронавирус («СДЗД»)

Теги Валерий Климов Гия Григалава премьер-лига Россия Арсенал Тула Артур Нигматуллин Гурам Аджоев коронавирус Футбол

В тульском «Арсенале» сдан положительный тест на коронавирус, сообщает «Спорт день за днем».

«По данным «Спорта день за днем», есть положительный тест на коронавирус в тульском «Арсенале».

Однако президент клуба Гурам Аджоев опроверг эту информацию, которую ранее выдал журналист Сергей Егоров, задавшись вопросом: «Почему из команды резко исчезли защитник Гия Григалава и тренер Валерий Климов?».

Кстати, в заявке на игру с «Ахматом» так же беспричинно не оказалось Артура Нигматуллина.

Есть версия из источника, близкого к клубу, что тульский «Арсенал» нашел способ избежать карантина. Команда сдает тесты на коронавирус в Москве.

Соответственно, если кто сдает положительный, то он остается там, а в Тульскую область ни один зараженный футболист или положительный тест не попадают.

Но в таком случае с Григалавой должна сесть на карантин и контактная группа, которая точно есть. Но для того, чтобы знать правда это или нет, нужен хотя бы интерес к этому со стороны РПЛ», – сообщает издание.

Напомним, ранее была информация, что экспресс-тест генерального директора тульского «Арсенала» Дмитрия Балашова на предмет заражения был положительным. Позже он сообщил, что результат углубленного анализа оказался отрицательным

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