В тульском «Арсенале» есть положительный тест на коронавирус («СДЗД»)

В тульском «Арсенале» сдан положительный тест на коронавирус, сообщает «Спорт день за днем».
«По данным «Спорта день за днем», есть положительный тест на коронавирус в тульском «Арсенале».
Однако президент клуба Гурам Аджоев опроверг эту информацию, которую ранее выдал журналист Сергей Егоров, задавшись вопросом: «Почему из команды резко исчезли защитник Гия Григалава и тренер Валерий Климов?».
Кстати, в заявке на игру с «Ахматом» так же беспричинно не оказалось Артура Нигматуллина.
Есть версия из источника, близкого к клубу, что тульский «Арсенал» нашел способ избежать карантина. Команда сдает тесты на коронавирус в Москве.
Соответственно, если кто сдает положительный, то он остается там, а в Тульскую область ни один зараженный футболист или положительный тест не попадают.
Но в таком случае с Григалавой должна сесть на карантин и контактная группа, которая точно есть. Но для того, чтобы знать правда это или нет, нужен хотя бы интерес к этому со стороны РПЛ», – сообщает издание.
Напомним, ранее была информация, что экспресс-тест генерального директора тульского «Арсенала» Дмитрия Балашова на предмет заражения был положительным. Позже он сообщил, что результат углубленного анализа оказался отрицательным.