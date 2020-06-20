Зидан об уходе Месси из «Барсы»: «Надеемся, что он останется. Хотим, чтобы в Ла Лиге играли лучшие»

Главный тренер прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего из «Барселоны».

«Не знаю, что произойдет, но мы надеемся, что он останется в «Барсе», потому что Месси играет в этом чемпионате. А мы хотим, чтобы в играли лучшие», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец склоняется к уходу из «Барсы» в 2021 году. Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения.

В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 28 матчей в Ла Лиге, забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач. Его полная статистика – здесь.