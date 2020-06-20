Шалимов, Николич, Семак, Карпин и Евсеев претендуют на награду лучшему тренеру РПЛ в июне

опубликовала список претендентов на награду лучшему тренеру июня.

На нее претендуют Игорь Шалимов ( , 7 очков в 3 матчах), Марко Николич ( , 7 очков в 3 матчах), Сергей Семак ( , 9 очков в 3 матчах), Вадим Евсеев («Уфа», 5 очков в 3 матчах) и Валерий Карпин ( , 4 очка в 2 матчах).

В этом сезоне лучшего тренера месяца в РПЛ совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

Отметим, что «Ростов» без участия Карпина проиграл «Сочи» со счетом 1:10, выставив состав 2001-2004 годов рождения в связи со вспышкой коронавируса в клубе.