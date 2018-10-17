⬛Умер отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов. О его смерти сообщил Кадыров

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе , скончался в Москве после продолжительной болезни.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул .

От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!

Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!

Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!

Мы молим Всевышнего, чтобы Он простил своего раба и ввел в Сады вечного Рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернемся к Нему рано или поздно».

Напомним, что с конца апреля Нурмагомедов-старший находился в больнице после положительного теста на коронавирус и операции на сердце.

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