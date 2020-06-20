«Ротор» собирается отказаться от участия в РПЛ, причины связаны с финансами («Аргументы недели»)

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«Ротор» может отказаться от участия в чемпионате России.

Волгоградский клуб, занявший в Олимп-ФНЛ первое место по итогам сезона, собирается отказаться от участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает издание «Аргументы недели».

Причины связаны с финансами. Если это произойдет, а также «Химки» подтвердят нежелание покидать ФНЛ, по итогам сезона в РПЛ никто не вылетит. 

Ранее уже появлялась информация о том, что «Ротор» не готов играть в высшем дивизионе, ее опровергал журналист Сергей Егоров.

Гендиректор «Ротора»: «В первую очередь нужно укрепить оборону. Хотим бороться с сильнейшими клубами страны»

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