«Ротор» собирается отказаться от участия в РПЛ, причины связаны с финансами («Аргументы недели»)

«Ротор» может отказаться от участия в чемпионате России.
Волгоградский клуб, занявший в Олимп-ФНЛ первое место по итогам сезона, собирается отказаться от участия в РПЛ в следующем сезоне, сообщает издание «Аргументы недели».
Причины связаны с финансами. Если это произойдет, а также «Химки» подтвердят нежелание покидать ФНЛ, по итогам сезона в РПЛ никто не вылетит.
Ранее уже появлялась информация о том, что «Ротор» не готов играть в высшем дивизионе, ее опровергал журналист Сергей Егоров.
Гендиректор «Ротора»: «В первую очередь нужно укрепить оборону. Хотим бороться с сильнейшими клубами страны»