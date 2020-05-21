«Сочи» забил 10 голов детям из «Ростова», «Барса» потеряла очки, ничья «МЮ» и «Тоттенхэма», бойкот фанатов «Локо» и другие новости утра

1. Чемпионат России вернулся, и сразу заискрило. Исторический и скандальный матч «Сочи» против детей из «Ростова» (10:1) удался: 17-летний хавбек гостей Романов забил на уже на первой минуте, его партнер, юный голкипер Попов, отбил удар с пенальти и установил рекорд по сэйвам, а сочинцы покуражились вволю – хет-трик Кокорина (забил 100-й гол в карьере), дубль Заболотного, потом и Полоза... Как итог: самая крупная победа в истории Премьер-лиги. Но стоит ли этим гордиться?

А после первого матча дня «Ахмат» ушел с последнего места в РПЛ, отправив туда «Крылья Советов» благодаря победе в Самаре (4:2).

2. В 30-м туре чемпионата Испании «Севилья» дома отобрала очки у «Барселоны» (0:0). Каталонцы опережают «Реал» на 3 балла, но у «Мадрида» матч в запасе и шанс выйти на первое место.

3. В 30-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Лондоне (1:1). «Юнайтед» остался пятым, «Шпоры» – восьмые.

4. Фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны после 20-й минуты до конца текущего сезона РПЛ в знак протеста против руководства клуба.

5. «Тампа» остановила тренировки из-за вспышки коронавируса: заболели три игрока и два сотрудника. У форварда «Торонто» Мэттьюса тоже выявили COVID-19.

6. «Барселона» выиграла суд у Неймара по делу о бонусе в 43,6 млн евро. Бразилец должен вернуть 6,7 млн.

7. Экс-тафгай НХЛ Карсилло рассказал о сексуальных домогательствах в CHL. Против лиги подан коллективный иск. Детали просто шокируют.

8. Трансферы. «Локомотив» попытается продать Смолова в другой клуб, если «Сельта» не будет его выкупать. Клуб АПЛ предлагал 150 млн евро за Феликса, «Атлетико» отказался. «Челси» готов продать Канте, чтобы купить Хавертца, немец хочет перейти в «Реал».

9. СКА обменял 6 игроков, включая Руденкова, в «Сочи». «Амур» просил 120 млн рублей, Грицюка и Чинахова у «Авангарда» за Якупова, но все еще может обменять Наиля: высокая компенсация – инициатива вице-президента СКА Ротенберга.

10. Из-за коронавируса количество допинг-тестов в лыжных гонках сократилось на 90%, в биатлоне – на 70%.

11. Новость дня в «Формуле-1». У Хэмилтона умерла одна из собак: «Мое сердце разбито. Надеюсь, теперь она в лучшем мире».

Цитаты дня:

Умар Кремлев призвал голосовать за поправки в конституцию: «Не надо слушать негодяев, которые ведут подрывную деятельность, сидя на унитазе»

Отец Джоковича: «Федерер не может смириться, что Надаль и Новак станут лучше, поэтому еще играет в 40 лет. Хватит уже, воспитывай детей»

«Играем, пока мама не позовет домой». Инстаграм «Сочи» выложил мем со школьником в болоте перед матчем с «Ростовом»

Борис Ротенберг: «Почему я должен был переносить игру с «Ростовом»? Как бы я посмотрел в глаза своим ребятам?»

Елизавета Туктамышева: «Люблю в людях доброту, искренность и честность. И ненавижу лицемерие и нарциссизм»

Еременко об ударе Мостового мячом в игрока «Ростова»: «Фу, Андрей. Разносишь малышей – и так поступаешь»

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