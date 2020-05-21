Генич о «Ростове»: «К чему сейчас эти слезы? ######## заражение – получите издержки»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о матче 23-го тура РПЛ – «Ростов» (10:1).

– Вообще не понимаю претензий к «Сочи». Вышли играть – играйте. Проиграли в 9 мячей – ничего страшного. О них вся Россия узнала, поддерживала. ###, но они вышли на матч ПЛ, какое уж тут сочувствие? Перелистнули страницу и пошли дальше.

Кто-то мне может объяснить, зачем «Ростов» отправил молодежь на расстрел? Ведь было понятно, что их прибьют по максимуму. К чему сейчас эти слезы? – написал Генич в твиттере.

– Потому что при двух технических поражениях, команду снимают с чемпионата, – написал бывший спортивный директор «Динамо» .

– Так 2 технических не допусти – и все ок. А если договорились на собрании, то к чему сейчас все кивать на соперников?

– А вот если сейчас перед игрой с «Арсеналом» еще пару больных в основе и в дубле появится? Тогда что делать? И как понять не допустить? Расшифруй.

– Играть теми кто есть и не ныть. Все в одинаковых условиях. ######## (проспали) заражение – тогда получите издержки, – заявил Генич.

– Может это «Сочи» объяснит, почему нельзя было игру перенести? – написали Геничу в комментариях.

– Потому что у них были свои причины этого не делать, – ответил комментатор.

– Им же пошли на уступки, когда они заболели, ковид в «Ростове» не причина?

– А вы разницу в ситуациях не видите? Или на поводу у толпы идете? – написал Генич.

«Такое количество ублюдков в ленте не было со времен прессухи Медведева. Давай, налетай по максимуму», – резюмировал Генич.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие